В международном расследовании взрывов на «Северных потоках» нет необходимости. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в МИД Швеции.

В ведомстве подчеркнули, что власти страны провели расследование происшествия в соответствии с основополагающими принципами независимости, беспристрастности и верховенства закона. Кроме того, продолжаются и расследования других стран.

«В международном расследовании нет необходимости. Оно ничего не даст», — заключили в МИД.

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Напомним, что 27 апреля Китай призвал провести международное расследование взрывов на «Северных потоках» под эгидой ООН. Зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан отметил важность «избегания двойных стандартов» в этом вопросе. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что тему нельзя «спустить на тормозах» и следует противостоять усилиям ряда стран скрыть правду.

В сентябре 2022 года на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» произошло несколько взрывов, которые привели к масштабным разрушениям. Следствие вели Дания, Германия и Швеция, однако все страны отказали России в участии. В итоге следственные действия в Дании и Швеции были приостановлены из-за недостатка оснований для их продолжения.