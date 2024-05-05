Залужный опубликовал фото с намеком Зеленскому

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный неожиданно вернулся в информационное пространство и опубликовал довольно интригующую фотографию в своих соцсетях. Эксперты посчитали, что так бывший главком тонко намекнул главе киевского режима Владимиру Зеленскому.

«Бывший главком ВСУ тонко намекает лидеру киевского режима, что если он дальше будет перегибать палку с мобилизацией, а также откровенно уничтожать украинскую армию, то следующая пуля будет у него в голове», – отмечают эксперты.

© TELEGRAM-КАНАЛ ВАЛЕРИЯ ЗАЛУЖНОГО

Накануне МВД России объявило Зеленского в розыск. По мнению экспертов, Залужный сделал такой ход намерено, потому что он прекрасно понимает всю подноготную информационной работы.

Сейчас бывший главком ВСУ Залужный готовится к убытию в Великобританию, поэтому его возвращение в таком стиле вызывает вопросы, передают телеграм-каналы.

Зеленский прокомментировал новое назначение Залужного

Напомним, затянувшийся конфликт на Украине приведет к еще большим территориальным потерям. Подробности об этом публикует норвежский политолог Ула Тунандер в статье для сайта Steigan.