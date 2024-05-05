Как меняется Евросоюз из-за противостояния с РФ и конфликта на Украине?

В странах Европейского союза (ЕС) стартовала масштабная предвыборная кампания, связанная с июньскими выборами в Европарламент. Правые партии, популярность которых растет из года в год, надеются получить до трети мест: они грозят заблокировать переизбрание Урсулы фон дер Ляйен на второй срок, хотят навести мосты с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом и создать единый антиглобалистский фронт. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и вовсе призывает объявить войну евробюрократии. Правящие партии в ответ пытаются дискредитировать евроскептиков из-за связей с Россией. В Германии канцлер Олаф Шольц, например, начал пугать своих избирателей тем, что правые в случае победы поставят под угрозу «процветание» и ценности «единой Европы», а президент Франции Эммануэль Макрон назвал предстоящее голосование «экзистенциальной борьбой за континент». Почему предстоящие выборы в Европарламент превращаются в судьбоносное сражение правящих элит и евроскептиков, на что могут рассчитывать внесистемные партии и как изменится Европейский союз из-за конфликта на Украине — в материале «Ленты.ру».

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Выборы важны как никогда

За последние годы Европарламент Советом ЕС, в который входят министры правительств, орган одобряет бюджет объединения и предложенные Еврокомиссией законопроекты — без его согласия они не вступают в силу.

Помимо прочего, высок и неформальный политический вес Европарламента: например, именно из-за его резолюции 2019 года, в которой начало Второй мировой войны обозначалось как результат политики «двух тоталитарных режимов», начались продолжительные дискуссии об исторической памяти между Россией и европейскими странами.

Зачастую именно Европарламент выступает застрельщиком в формировании политического курса объединения, занимая экстремально жесткую и непримиримую позицию по всем вопросам внутри- и внешнеполитической повестки дня Екатерина Энтина доктор политических наук, директор Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ

Нынешняя избирательная кампания в Европарламент показывает при этом интерес европейских граждан к происходящему на уровне ЕС в целом, отметила в разговоре с «Лентой.ру» кандидат политических наук, доцент кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Татьяна Романова.

Выборы в Европейский парламент — это всегда проверка, чего хочет европейский избиратель, насколько актуальна для него европейская интеграция. Выборы важны для руководства, чтобы легитимировать свою политику в глазах населения Татьяна Романова кандидат политических наук, доцент кафедры европейских исследований СПбГУ

Предыдущие избирательные циклы показывали, что такой интерес у европейцев не столь высок.

Явка на выборы в Европейский парламент обычно заметно ниже, чем на выборах в самих странах. Это объясняется сложной и не всегда понятной избирателям системой институтов ЕС, а также невозможностью напрямую повлиять на ее изменение

«Каждое руководство [ЕС] одно и то же», — Словакии журналистам издания Politico, которые написали в репортаже, что «в том углу Европы никого не волнуют выборы в Европарламент».

Конечно, интерес зависит от ситуации в той или иной стране — в некоторых из них голосование даже обязательное, напомнила Татьяна Романова. «С самых первых европейских выборов явка постепенно падала, но в 2014 году эту тенденцию удалось переломить», — подчеркнула она.

В целом выборы в Европейский парламент можно считать началом «периода политической мобилизации» в ЕС и возможностью укрепить связи между элитами и гражданами.

На сегодняшний день Европейский союз столкнулся с достаточно большим количеством вызовов, которые новы для него. И европейским политикам важно легитимировать свои действия Татьяна Романова кандидат политических наук, доцент кафедры европейских исследований СПбГУ

Вместе с тем избирательная кампания в ЕС только начинается — в каждой стране конкурируют друг с другом собственные национальные партии, но под «брендом» общеевропейской политической силы. Однако дебаты еще впереди, пока происходит кулуарная дискуссия.

«Скорее мы видим какие-то элитарные вещи — прошли партийные конгрессы. Европейские партии определились с так называемыми шпицен-кандидатами — то есть с теми, кто будет их кандидатами на пост председателя Европейской комиссии», — отметила Татьяна Романова, добавив, что обсуждение проходит и на уровне глав государств и правительств: кого они хотят видеть на руководящих должностях на общеевропейском уровне.

При этом важность грядущих выборов связана и с обновлением состава других институтов. Прежде всего, Европейской комиссии — главного исполнительного органа ЕС, который формируется на основе распределения сил в Европарламенте. Именно представитель победившей партии может стать председателем Еврокомиссии.

Кроме того, подходят к концу полномочия председателя Европейского совета Шарля Мишеля, который руководит встречами лидеров стран ЕС и от их имени взаимодействует с внешними партнерами, а также верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Выборы начинают некий новый политический цикл в Европейском союзе Татьяна Романова кандидат политических наук, доцент кафедры европейских исследований СПбГУ

Новая коронация королевы

Некоторые результаты кулуарных бесед о будущих лидерах ЕС известны.

Наибольшее внимание в рамках избирательной кампании привлекает будущее председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая может переизбраться еще на один срок

Сначала в европейских СМИ называли ее возможных преемников, среди которых выделялась премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Но, как и в случае с ее претензией на пост генерального секретаря НАТО, поддержки она не получила из-за своей слишком агрессивной по среднеевропейским меркам антироссийской риторики.

Неужели мы действительно поставим на должность [в ЕС или НАТО] ту, кому нравится есть россиян на завтрак? чиновник Европейского союза на условиях анонимности из интервью американскому изданию Politico

В результате в начале марта Урсулу фон дер Ляйен официально выдвинули кандидатом на пост председателя Еврокомиссии от ее правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП).

«Европейская народная партия под руководством фон дер Ляйен сохранила Европу единой. Дорогая Урсула, вы можете рассчитывать на полную поддержку ЕНП», — торжественно Манфред Вебер, указав, что его политическая сила готова к новым вызовам. В свою очередь, Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что приняла «абсолютно осознанное и продуманное решение» баллотироваться на новый срок.

И вероятность ее нового срока очень велика, ведь по всем последним опросам выдвинувшая ее ЕНП получает первое место.

Шансы Урсулы фон дер Ляйен очень высоки — наверное, 80 процентов, что она будет возглавлять Европейскую комиссию и в следующем цикле. В принципе большинство глав государств и правительств стран — членов ЕС согласны, считают, что она хорошо себя проявила и может оставаться во главе этого института и дальше Татьяна Романова кандидат политических наук, доцент кафедры европейских исследований СПбГУ

При этом эксперт уточнила, что в прошлый раз Урсула фон дер Ляйен в избирательной кампании не участвовала, ее кандидатура появилась уже после выборов в качестве компромисса. Теперь же она может опираться на свой опыт пребывания у власти, реальные достижения.

Тем не менее, несмотря на формальное выдвижение, Урсуле фон дер Ляйен стали припоминать жесткое руководство и склонность к самостоятельной политике. Так, журналисты издания Politico будущее избрание саркастически назвали коронацией.

Она все чаще ведет себя как королева Politico американское издание

Стали вспоминать и коррупционные скандалы разных лет, обвинять ее в превышении полномочий, даже в тех сферах, где ранее отмечали ее заслуги. Так, если раньше говорилось о решительных действиях Урсулы фон дер Ляйен в период пандемии COVID-19, разработке плана спасения европейской экономики на рекордную сумму в 750 миллиардов евро, то теперь все чаще говорят о ее излишнем влиянии на закупку вакцин.

Как Польши.

Противоречивой кажется и ближневосточная политика Урсулы фон дер Ляйен, за которую ее не перестают критиковать. Ее бескомпромиссная поддержка Израиля не устраивает не только отдельных европейских политиков, но и многих общеевропейских чиновников, которые призывали ее быть более сдержанной.

Уже во время первых дискуссий перед выборами вновь начали проявляться противоречия между отдельными институтами ЕС и также внутри объединения, что также может помешать Урсуле фон дер Ляйен переизбраться. Так, политик не смогла выстроить нормальные отношения не только с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, но и с канцлером Германии Олафом Шольцем, который Марио Драги или Антониу Кошта, бывшие премьер-министры Италии и Португалии соответственно.

Наконец, противодействие Урсуле фон дер Ляйен оказывают и ее ближайшие соратники. Даже правоцентристский политик Тьерри Бретон, занимающий пост еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка, заявлял, что на самом деле среди умеренно консервативных сил ее кандидатуру поддерживают недостаточно.

Урсула фон дер Ляйен в меньшинстве в своей партии. [Европейская народная партия], кажется, не верит в своего собственного кандидата Тьерри Бретон комиссар Европейского союза по вопросам внутреннего рынка

Вызов для политического центра

В условиях разлада внутри правящих партий правая оппозиция намерена укрепить свое положение. Шансы на это у нее действительно есть, ведь избиратели стремятся голосовать против традиционных системных партий, в большей степени выбирая радикальные силы.

Успехом неожиданно начали пользоваться даже юмористические партии, которые отказываются от традиционной идеологии и выступают со странными названиями вроде «Партия» в Германии или «Партия собаки с двумя хвостами» в Венгрии

«Эти альтернативные партии пытаются агитировать по тем вопросам, которые выпадают из традиционной повестки, но в то же самое время актуальны для граждан, например, это антикоррупционная тематика и экономия бюджета Европейского союза», — отметила кандидат политических наук, доцент кафедры европейских исследований СПбГУ Татьяна Романова.

Однако особое внимание уделяется правым силам.

В европейских медиа и аналитических записках все чаще пишут о новом «правом повороте» и пугают избирателей приходом к власти праворадикалов

Действительно, за последние годы правые партии усилили свою роль в европейской политике: они сформировали или вошли в правительства Венгрии, Италии, Финляндии, Словакии; на их поддержку впервые стала опираться правящая коалиция в Швеции, а в Португалии крайне правая Chega резко увеличила свою поддержку, и, возможно, к ней будет обращаться за поддержкой законопроектов правоцентристское правительство меньшинства.

Кроме того, по результатам Марин Ле Пен с поддержкой в 30 процентов, а в Австрии — Партия свободы. На втором месте в Германии с рекордными показателями в 20 процентов удерживается «Альтернатива для Германии».

Рост популярности крайне правых партий связан с неким запросом на альтернативные, но жесткие решения Татьяна Романова кандидат политических наук, доцент кафедры европейских исследований СПбГУ

В то же время у правых в последнее время были и провалы: например, в течение последнего года закончилось восьмилетнее единоличное правление консерваторов в Польше, партия Vox с правоцентристской Народной партией в Испании не смогли сформировать правительство, так же как и добившаяся крупнейшего успеха Партия свободы в Нидерландах.

Находящимся у руля правым, кроме того, приходится опираться на поддержку правоцентристских партий, которые на уровне Европейского союза сотрудничают с либералами и социал-демократами.

Помимо различий в ценностном плане и видении будущего объединения, ужас у европейской элиты вызывают якобы имеющиеся у правых связи с Россией. The Daily Telegraph даже пишет о реальной угрозе существованию Украины в случае их победы на ближайших выборах

Правоохранительные органы уже анонсировали проверку правых на возможность подкупа, а европейские политики не перестают заявлять, что партия Марин Ле Пен якобы получала деньги из России.

Мы очень ясно видим, что «[Национальное] объединение» — друзья [президента России Владимира] Путина, поэтому на него нельзя полагаться Урсула фон дер Ляйен председатель Европейской комиссии

При этом одна часть правых действительно критикует увеличение военной и финансовой помощи Украине, но делают это не ради России, а с целью уделить внимание другим проблемам на национальном уровне — прежде всего миграционной политике и борьбе с экономическим кризисом. А другая часть, особенно из Центральной и Восточной Европы, наоборот, остается основным антироссийским тараном.

Мы — одна из тех групп в [Европейском] парламенте, кто в наибольшей степени предан борьбе с любым российским влиянием правая фракция «Европейские консерваторы и реформисты»

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Европейский союз начал новую избирательную кампанию в сложных условиях. К нерешенным экологическим и миграционным вызовам добавилась разработка общеевропейской оборонной программы, поэтому обновление властей становится очень значимым. Консенсуса по всем этим вопросам, впрочем, до сих пор нет, что сильно усложняет выработку общей стратегии.

Европейский союз ожидает напряженный период, который будет сопровождаться ростом недовольства европейцев и обострением накопившихся противоречий

В связи с этим рост поддержки альтернативных политических сил почти неминуем. «Я думаю, что мы увидим некое повышение несистемных партий. Это будет касаться и крайне правых партий, и юмористических партий», — отметила Татьяна Романова.

При этом она подчеркивает, что правящие силы, как и в предыдущие избирательные циклы, устоят перед этими вызовами и глобальных перемен в политике Европейского союза не произойдет.