Зеленский отчитался перед главой МИД Британии о делах на фронте
Украинский лидер Владимир Зеленский в Киеве провел встречу с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном и проинформировал британскую сторону относительно сложившейся ситуации на фронте для Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Об этом сообщается в Telegram-канале Зеленского.
«Провел встречу с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Камероном. Проинформировал о ситуации на фронте», — говорится в сообщении.
Украинский президент добавил, что Киев ждет от Лондона поступления очередного пакета помощи «как можно скорее». Зеленский также поблагодарил Великобританию за поддержку Украины.
До этого Кэмерон заявлял, что у Украины есть право наносить удары британским оружием по целям внутри России, считает министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.
Днем 2 мая бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес также заявил, что Украина должна игнорировать требование Вашингтона не наносить удары по российским нефтезаводам.
Ранее Британия допустила отправку китайских компонентов для беспилотников на Украину.