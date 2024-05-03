Такер Карлсон оценил миграционную политику премьер-министра Венгрии

Известный американский журналист Такер Карлсон назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана героем, так как он сказал «нет» потоку мигрантов в страну. Об этом пишет РИА Новости.

Свою оценку миграционной политике Будапешта Карлсон дал в ходе интервью с Балажем Орбаном, политическим советником премьер-министра Венгрии и его однофамильцем.

«Я думаю, что одна из причин, по которой вас так ненавидят в Вашингтоне, заключается в том, что наши политики решили, что Венгрия просто слишком белая и слишком христианская. Они хотели изменить это с помощью массовой миграции. И только Венгрия среди европейских стран сказала "нет"», — пояснил журналист.

По его словам, в этой ситуации Виктор Орбан показал себя «героем».

«Он герой, потому что удержал Венгрию от разрушения», — уверен Карлсон.

Советник Орбана согласился с этим тезисом, приведя в пример города стран Западной Европы, которые проводили политику массового приема мигрантов, и теперь страдают от последствий этого, в том числе от террористических атак.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейский союз не сможет «шантажировать» его страну с помощью замороженных средств и заставить ее изменить свою политику. При этом все претензии ЕС к Венгрии, по мнению Орбана, вызваны не желанием Европы отстоять верховенство права, а с отказом страны принять у себя нелегальных мигрантов и ЛГБТ-пропаганду.