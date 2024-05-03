СМИ: Макрон не присылает войска на Украину даже после успехов ВС РФ

СМИ: Макрон, несмотря на свои заявления, не присылает войска даже после успехов ВС РФ
Президент Франции Эмманюэль Макрон вопреки своим заявлениям не торопится вводить войска на Украину, несмотря на успехи ВС РФ, отмечает украинское издание "Страна".
2 мая в интервью журналу The Economist Макрон назвал два условия для отправки войск на Украину - просьба Киева и прорыв Россией линии фронта. При этом он подчеркнул, что такого запроса от Украины сегодня нет. Как пишет "Страна", первое такое заявление Макрона за длительное время не является предвестником каких-либо конкретных шагов, а названные условия в реальности не определяют введение войск.
Отмечается, что с начала года было уже два прорыва российских войск - в Авдеевке и Очеретино, однако Макрон вводить войска не торопится. Более того, если бы этот вопрос зависел лишь от желания Украины, то президент Владимир Зеленский уже давно обратился бы с такой просьбой.
По данным издания, вопрос о вводе западных войск на Украину безнадежно завис, прежде всего из-за отсутствия консенсуса в НАТО. Эту идею не поддерживают ведущие члены альянса - Великобритания, Германия, США и Италия. При этом заявления Макрона не являются блефом, это зондаж реакции РФ, Запада и других стран мира на саму возможность. И на данный момент зондаж показывает, что большинство западных стран против такой идеи, как и общественное мнение, и элиты прежде всего из-за угрозы ядерной войны в случае прямого столкновения НАТО и РФ. Вместе с тем, это не означает, что вопрос никогда не будут рассматривать, пишет "Страна", но без согласия США он вряд ли сдвинется с мертвой точки.
Издание также отмечает, что Макрон, хоть и заявляет с зимы о готовности ввести свои войска на Украину, сам в Киев не торопится. Его визит планировался в начале февраля, но был отложен, затем анонсировался в марте, однако уже май, а Макрон все еще не приезжал. Это связывают с тем, что перед визитом президент хотел проконсультироваться с другими членами НАТО по вопросу ввода войск, однако консультации, по всей видимости, затянулись.
Французский лидер 26 февраля сообщил, что на встрече в Париже с участием представителей около 20 западных государств поднималась тема возможной отправки сухопутных войск на Украину. По его словам, участники не пришли к консенсусу по этому вопросу, однако такой сценарий в будущем исключать нельзя.
Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин 19 марта заявил, что Франция уже готовит воинский контингент для отправки на Украину. А Зеленский еще в начале апреля признал, что не может публично попросить западных партнеров прислать войска в страну, но хочет этого и никогда не откажется.