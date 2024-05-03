Пока вы спали: заход ВС РФ на военную базу США в Нигере и проблемы Киева с Telegram

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Российские войска вошли на территорию военной базы США в Нигере

Войска РФ зашли на территорию военной базы США в Нигере. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на информацию Пентагона США.

Они разместились на авиабазе 101, где в настоящее время находятся и американские военные.

Напомним, в конце апреля 2024 года власти США дали обещание вывести основную часть войск из Нигера и Чада. При этом Нигер попросил, чтобы инструкторы ВС РФ тренировали армию страны.

СМИ: половину территории Авдеевки в ДНР очистили от взрывчатки

Половину Авдеевки в Донецкой Народной Республике разминировали инженеры ВС Центрального военного округа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на "Известия".

Командир группы разминирования сообщил, что люди работали по большей части в жилых секторах. Причем часто именно местные жители подсказывают военным места, где могут быть взрывоопасные предметы.

В Киеве заявили, что не смогли установить контакты с администрацией Telegram

Первый заместитель главы Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Валентин Коваль рассказал о взаимоотношениях страны с администрацией Telegram. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Коваля, власти Украины так и не нашли общий язык с официальными представителями соцсети и установить с ними контакты пока не получается. При этом штрафовать Telegram тоже не могут, поскольку власти не понимают «кто это» и знают только об одном адресе компании в Дубае.

Группировка "Запад" сообщила об уничтожении 10 пунктов управления беспилотниками ВСУ

Военные РФ смогли уничтожить 10 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ. Об этом сообщает ТАСС.

Сделано это было средствами ПВО подразделения Западной группировки ВС РФ. При этом противник в результате атаки потерял больше 150 военнослужащих, 10 пунктов управления БПЛА, несколько пикапов, склады боеприпасов и танк. О потерях украинской стороны рассказал начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

Карлсон заявил, что в США не смогут провести честные выборы, иначе Байден проиграет

Журналист Такер Карлсон засомневался в возможности проведения честных президентских выборов в США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его интервью.

По мнению Карлсона, действующий глава США просто проиграет, если американские выборы в ноябре пройдут честно.