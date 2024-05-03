Новая Зеландия обеспокоилась из-за действий Китая в Тихом океане

Новая Зеландия заявила о своей обеспокоенности из-за растущей активности Китая в Тихоокеанском регионе и призвала Пекин соблюдать нормы международного права. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Уинстон Питерс в ходе выступления в новозеландско-китайском деловом совете.

По словам министра, стабильность в регионе "подвергается испытаниям из-за действий КНР".

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"Китай давно присутствует в Тихоокеанском регионе, но мы серьезно обеспокоены расширением его влияния и активности в сфере безопасности. Мы не хотим разрушения институтов и договоренностей, долгое время поддерживавших безопасность региона", - заявил Питерс, указав на "участившиеся в последнее время случаи применения китайскими судами водометов против филиппинских кораблей".

"В таких ситуациях элементарный просчет или несчастный случай могут привести к непредсказуемой эскалации конфликта и реальным последствиям для стабильности и процветания региона", - подчеркнул он.

Также Питерс призвал Пекин "осознать свою ответственность" за происходящее в регионе и в мире. "С большой властью приходит большая ответственность, и поэтому мы считаем, что Китай обязан играть конструктивную роль в решении проблем международной безопасности, поощрять деэскалацию и способствовать разрешению конфликтов, в том числе между Россией и Украиной и Израилем и ХАМАС", - сказал глава новозеландского МИД.

Между Китаем и Филиппинами, а также другими странами Тихоокеанского региона существует территориальный спор по поводу архипелага Наньша в Южно-Китайском море. Эти острова представляют ценность из-за богатых биоресурсов, стратегического расположения на перекрестке морских маршрутов Индийского и Тихого океанов, а также потенциальных запасов нефти, газа и минерального сырья.