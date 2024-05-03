Конгрессмен предложил США быть настойчивее в вопросе переговоров с РФ

Администрация Соединенных Штатов должна быть настойчивее в вопросе того, как найти путь для проведения прямых переговоров с Россией по урегулированию на Украине. Такое мнение высказал в опубликованном в четверг интервью журналу Foreign Policy старший демократ комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит (от штата Вашингтон).

Его спросили, на что Украина может надеяться по итогам конфликта.

"Я думаю, что реалистично то, что Украина и наш альянс из 50 с лишним стран, который помогает и поддерживает ее, смогут нарастить достаточный потенциал, чтобы Украина смогла удержать то, что у нее есть. Я думаю, что нам нужно быть более настойчивыми в попытках найти пути для прямых переговоров с Россией, чтобы добиться прекращения войны на Украине. По-настоящему важной частью выживания Украины является сохранение того, что она имеет в настоящее время, чтобы не потерять доступ к Черному морю и не подвергать Киев угрозе", - ответил законодатель, добавив, что это будет "огромным успехом".

Комментируя шестимесячную задержку в поставках вооружений США Украине, Смит отметил: "Это действительно подорвало способность Украины воевать, а затем подорвало их [ВСУ] моральный дух".

"Я думаю, что ждать так долго было невероятно пагубно. С другой стороны, психологически Россия чувствует, что она выигрывает", - сказал он. При этом, по версии конгрессмена, новый пакет помощи якобы "может изменить ситуацию".

Президент США Джо Байден 24 апреля подписал утвержденный ранее Конгрессом пакет законов об оказании помощи Украине. 20 апреля законопроекты были одобрены Палатой представителей Конгресса США, а 23 апреля их утвердил Сенат. Объем пакета составил $95 млрд. Он включает, помимо $61 млрд для Украины, $26 млрд для Израиля, а также средства на оказание гуманитарной помощи мирному населению в зонах конфликта, в том числе в секторе Газа.