В Латвии 9 мая отметят День Европы

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже сообщила о том, что 9 мая в стране отметят День Европы. При этом она не стала говорить, будут ли в этот день проводиться мероприятия по случаю Дня Победы.

"До этого (9 мая - прим. ТАСС) еще далеко. Так что посмотрим", - сказала Браже в интервью украинскому изданию "Европейская правда", отвечая на вопрос журналиста о том, будут ли организованы в стране какие-либо мероприятия в эту дату по случаю Дня Победы. "В чем я уверена, так это в том, что мы будем отмечать День Европы в этот день", - добавила глава МИД Латвии.

20 апреля 2023 года Сейм Латвии большинством голосов утвердил новый закон о запрете проведения отдельных публичных мероприятий 9 мая, запрещающий проводить в этот день любые общественные мероприятия за исключением торжеств по случаю Дня Европы. Страны ЕС отмечают завершение Второй мировой войны 8 мая, а 9 мая в Евросоюзе отмечается День Европы - годовщина принятия в 1950 году декларации главы МИД Франции Робера Шумана, которая считается отправной точкой процесса европейской интеграции.

В 2023 году жителям Латвии разрешалось на праздник возлагать цветы лишь на кладбищах. Полиция республики запретила возложение цветов на местах снесенных советских памятников, а также ношение георгиевских лент в общественных местах. По данным портала Delfi, латвийские правоохранительные органы зафиксировали 35 административных правонарушений и возбудили 4 уголовных дела в связи с празднованием Дня Победы.