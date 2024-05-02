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В Госдепе отказались комментировать слова Дуды о ядерном оружии

Официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер в ходе очередного брифинга заявил, что не может прокомментировать слова президента Польши Анджея Дуды про ядерное оружие. Об этом пишет РЕН ТВ.

В Госдепе отказались комментировать слова Дуды о ядерном оружии
© globallookpress.com

Накануне Дуда заявил, что Польша готова разместить на территории республики ядерные боеголовки в рамках программы НАТО Nuclear Sharing. Он добавил, что якобы неоднократно обсуждал этот вопрос с партнерами из США.

Журналисты попросили представителя ведомства рассказать, как Вашингтон относится к инициативе польского президента.

«У меня нет никаких комментариев», — ответил Миллер.

Глава МИД Польши Радослав Cикорский пояснил, в свою очередь, что слова Дуды о ядерном оружии расстроили союзников по НАТО, вызвали у многих из них негативную реакцию.

МИД Польши: Дуда не имел полномочий обсуждать размещение ядерного оружия

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что заявления польского президента о возможности размещения в стране американского ядерного оружия напугали даже сами Соединенные Штаты.

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