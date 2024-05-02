В Госдепе отказались комментировать слова Дуды о ядерном оружии

Официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер в ходе очередного брифинга заявил, что не может прокомментировать слова президента Польши Анджея Дуды про ядерное оружие. Об этом пишет РЕН ТВ.

Накануне Дуда заявил, что Польша готова разместить на территории республики ядерные боеголовки в рамках программы НАТО Nuclear Sharing. Он добавил, что якобы неоднократно обсуждал этот вопрос с партнерами из США.

Журналисты попросили представителя ведомства рассказать, как Вашингтон относится к инициативе польского президента.

«У меня нет никаких комментариев», — ответил Миллер.

Глава МИД Польши Радослав Cикорский пояснил, в свою очередь, что слова Дуды о ядерном оружии расстроили союзников по НАТО, вызвали у многих из них негативную реакцию.

МИД Польши: Дуда не имел полномочий обсуждать размещение ядерного оружия

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что заявления польского президента о возможности размещения в стране американского ядерного оружия напугали даже сами Соединенные Штаты.