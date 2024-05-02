Выступление Макрона в Сорбонне признано предвыборной агитацией

Речь президента Франции Эмманюэля Макрона о будущем Европы, которую он произнес 25 апреля в Сорбонне, признана агитацией перед выборами в Европарламент. Об этом сообщил лидер партии "Республиканцы" Эрик Сьотти на своей странице в X (ранее Twitter).

Согласно заявлению медиарегулятора Arcom, опубликованному Сьотти, хотя Макрон напрямую не говорил о списке партии, возглавляемом представителем президентской партии "Ренессанс" и лидером коалиционного списка "Нужна Европа" (Besoin d'Europe) Валери Айер, "все его выступление было непосредственно связано с выборами", а также "проходило в период предвыборной кампании".

На этом основании медиарегулятор принял решение вычесть 1 час 48 минут, которые длилось выступление Макрона, из общего времени, отведенного партии его сторонников на предвыборную агитацию перед выборами в Европарламент.

В ходе своего выступления в Сорбонне французский лидер предупредил о том, что Европа "может умереть". Вместе с тем он заявил, что ЕС не должен быть "вассалом США" и рассказал о намерении обсудить новую стратегию безопасности на континенте. Макрон также призвал европейцев быть готовыми к выстраиванию отношений с Россией после окончания конфликта на Украине.