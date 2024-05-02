Reuters отозвало статью про Кэмерона и удары ВСУ по России

Reuters отозвало материал, в котором говорилось, что министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон заявил, что Украина якобы имеет право наносить удары по российской территории британским оружием.

Соответствующее заявление он сделал во время визита в Киев.

«Украина имеет такое право», — сказал Кэмерон в соответствующем материале, отвечая на вопрос о применении Украиной британского оружия для ударов по целям внутри территории России.

Позднее агентство отозвало данный материал. В настоящий момент указывается, что «переработанная версия сюжета будет опубликована в своё время».

МИД Британии заявил о праве Украины бить по целям внутри России западным оружием

Ранее глава МИД Латвии Байба Браже заявила, что ряд стран Запада, которые передали Украине оружие, разрешили ВСУ наносить удары по территории России.