$92.05+0.2798.64+0.62
Войти в почту

В Грузии начался митинг против закона об иноагентах

В Тбилиси у здания парламента Грузии началась акция протеста против закона об иностранных агентах. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Грузия».

В Грузии начался митинг против закона об иноагентах
© Lenta.ru
«Проспект Руставели у здания парламента Грузии тоже перекрыт протестующими против закона об иноагентах», — говорится в публикации.

Отмечается, что участники митинга слушают выступления со сцены и пока не вступают в столкновения с полицией.

Ранее в Грузии ответили на критику США из-за законопроекта об иноагентах. По словам депутата от правящей партии «Грузинская мечта» Рати Ионатамишвили, республика действует так, как того требуют интересы национальной безопасности.

В мире
Тбилиси
Грузия
Соединенные Штаты
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости