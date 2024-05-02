В Грузии начался митинг против закона об иноагентах

В Тбилиси у здания парламента Грузии началась акция протеста против закона об иностранных агентах. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Грузия».

© Lenta.ru

«Проспект Руставели у здания парламента Грузии тоже перекрыт протестующими против закона об иноагентах», — говорится в публикации.

Отмечается, что участники митинга слушают выступления со сцены и пока не вступают в столкновения с полицией.

Ранее в Грузии ответили на критику США из-за законопроекта об иноагентах. По словам депутата от правящей партии «Грузинская мечта» Рати Ионатамишвили, республика действует так, как того требуют интересы национальной безопасности.