Маск предложил высылать из страны всех митингующих, кто срывает флаг США

Американский предприниматель Илон Маск предложил отправлять из страны всех, кто срывает флаг США, бизнесмен попросил пользователей X (ранее Twitter) выразить свое мнение о таком предложении.

"Предложение о законе: если кто-то сорвал флаг США и заменил его флагом другой страны, ему должны предоставить бесплатный, но обязательный билет в один конец в государство этого флага", - написал Маск в X.

Ранее во время пропалестинских акций митингующие в Нью-Йорке заменили американский флаг на палестинский.

Телеканал CNN информировал, что более 1 500 человек, принимавших участие в пропалестинских акциях, были арестованы в учебных заведениях США за последние две недели.