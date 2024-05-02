Заявления Киева о повреждении энергосистемы Украины назвали пропагандой

Заявления Киева о серьезном повреждении энергосистемы Украины являются частью его пропаганды, которая направлена на получение большего объема помощи от Запада. Такое мнение в беседе с «Известиями» высказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о повреждении больше 50% всей энергосистемы страны.

Митрахович назвал его высказывание «частью пропаганды и коммуникационной машины», целью которой является преувеличение проблем Киева, чтобы «можно было больше вытребовать или выпросить помощи у западных партнеров».

«То есть нельзя воспринимать в чистом виде на веру то, что они сказали. Это может быть специальный обманный маневр. Очевидно, что энергетическая система Украины испытывает серьезный стресс из-за боевых действий. Это закономерно. Но сказать, что там все выключилось, нельзя», — сказал он.

По словам эксперта, в качестве критерия оценки ситуации с энергоснабжением Украины можно использовать метро — если оно работает, то электричества стране хватает, а если нет, то «можно говорить, что энергетические проблемы очень существенны». Кроме того Митрахович указал, что на территории государства действуют «как минимум» две крупные электрические, а также атомные станции, которые имеют незначительные повреждения или их вообще нет, поскольку в ином случае последние пришлось бы «тормозить».