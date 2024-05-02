НАТО обвинила РФ в гибридной вредоносной деятельности

Североатлантический альянс обвинил Россию в "гибридной вредоносной деятельности" на своей территории, включая "дезинформацию и саботаж", и пообещал, что продолжит снабжать Украину, несмотря ни на что.

"Страны НАТО глубоко озабочены недавними вредоносными действиями на территории альянса, включая те, в результате которых были начаты расследования и многие лица были обвинены в деятельности в пользу враждебного государства в Чехии, Эстонии, Германии, Латвии, Литве, Польше и Великобритании", - говорится в распространенном в Брюсселе заявлении НАТО.

В нем отмечается, что эти действия якобы включают "дезинформацию, саботаж, акты насилия, кибернетические операции и другие гибридные операции".

В НАТО исключили нападение РФ на альянс в ближайшем будущем

В тексте также отмечается, что страны НАТО намерены обеспечить свою готовность "защищаться от гибридных действий или нападений". В заявлении подчеркивается, что подобные действия "не удержат НАТО от продолжения снабжения [оружием] Украины".