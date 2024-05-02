Полиция Израиля заявила о попытке нападения на кортеж Нетаньяху
Силовики задержали в Тель-Авиве мужчину по подозрению в попытке нападения на кортеж премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом пишет Daily Express со ссылкой на пресс-службу израильской полиции.
Инцидент произошел на улице Дизенгоф в центре Тель-Авива.
В ведомстве пояснили, что 58-летний задержанный мешал движению транспорта.
В настоящее время правоохранители допрашивают задержанного. Подробности о его личности не приводятся.
Рамблер: главные новости