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Полиция Израиля заявила о попытке нападения на кортеж Нетаньяху

Силовики задержали в Тель-Авиве мужчину по подозрению в попытке нападения на кортеж премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом пишет Daily Express со ссылкой на пресс-службу израильской полиции.

Полиция Израиля заявила о попытке нападения на кортеж Нетаньяху
© globallookpress.com

Инцидент произошел на улице Дизенгоф в центре Тель-Авива.

В ведомстве пояснили, что 58-летний задержанный мешал движению транспорта.

В настоящее время правоохранители допрашивают задержанного. Подробности о его личности не приводятся.

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