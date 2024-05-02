Парламент Сербии утвердил новый состав правительства во главе с Вучевичем

Депутаты сербского парламента большинством голосов утвердили новый состав правительства во главе с председателем правящей Сербской прогрессивной партии Милошем Вучевичем.

"Из 213 депутатов, которые приняли участие в голосовании, за проголосовали 152, против - 61, воздержавшихся не было, отсутствовали 37 депутатов. Констатирую, что парламент утвердил программу правительства и избрал правительство в предложенном составе", - заявила по итогам голосования председатель парламента Ана Брнабич.

Вучевич подчеркивал ранее, что страна "не может и не будет отказываться от дружбы с Россией", чей народ считает братским. Он отдельно указывал на то, что республика продолжит следовать решению национального Совета безопасности, в соответствии с которым Сербия поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против РФ.

Согласно утвержденному депутатами составу правительства, первым вице-премьером и министром финансов стал Синиша Мали, вице-премьером и главой МВД - бывший министр иностранных дел Ивица Дачич. Экс-глава Агентства безопасности и информации Сербии Александар Вулин занял должность вице-премьера, МИД возглавил экс-посол Сербии в США Марко Джурич, министром обороны стал бывший глава МВД Братислав Гашич.

Свои должности в правительстве сохранили министр горнодобывающей промышленности и энергетики Дубравка Джедович-Ханданович, а также министр строительства, транспорта и инфраструктуры Горан Весич. Экс-председатель российско-сербского межправкомитета и нынешний глава Сербской народной партии Ненад Попович стал министром без портфеля.

30 марта президент Сербии Александар Вучич предложил парламенту на утверждение кандидатуру министра обороны республики Милоша Вучевича на пост премьера. Бывший премьер-министр Сербии Ана Брнабич 20 марта была избрана на пост председателя парламента республики.

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге в Брюсселе, комментируя процесс формирования нового правительства Сербии, с осуждением высказался по поводу того, что в кабмин могут войти два политика, находящихся в санкционном списке США за поддержку России: Ненад Попович и Александар Вулин. Занявший пост вице-премьера Вулин в начале апреля подчеркивал, что внешнеполитическое развитие государства без взаимодействия с Россией будет негативно сказываться на национальных интересах.