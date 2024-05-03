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Шор: Европа сегодня боится быть благодарной Советской армии за свободу

Европа сегодня боится быть благодарной Советскому Союзу за свободу европейских стран, забвение подвига советских воинов является подлостью, поэтому молдавский политический блок "Победа" присоединится к митингу и шествию в Кишиневе в честь Дня Победы 9 мая. Об этом заявил глава молдавской запрещенной оппозиционной партии "Шор" Илан Шор в своем Telegram-канале. "Европа боится быть благодарной Советской армии за то, что сегодня европейские страны свободны. Правительства этих государств считают, что 7 миллионов советских воинов и вовсе не участвовали в освобождении Европы от нацизма. Это подлость, которой не должно быть места в нашей жизни", - подчеркнул Шор. По словам политика, нынешние власти Молдавии "пытаются украсть у народа этот праздник". Он отметил, что, помимо участия в митинге в честь 9 Мая в Кишиневе, блок "Победа" организует масштабные мероприятия, посвященные 79-летней годовщине Великой Победы, в ряде городов Молдавии, включая Оргеев, Комрат, Тараклию и Бельцы. В конце апреля президент Молдавии Майя Санду призвала жителей Кишинева посетить празднование Дня Европы 9 мая в молдавской столице. 21 апреля Шор заявлял, что новый молдавский оппозиционный политический блок "Победа" будет выступать против "тотальной узурпации" действующих властей Молдавии, так как республика потеряла свою субъективность и независимость.

Шор: Европа сегодня боится быть благодарной Советской армии за свободу
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