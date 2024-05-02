Протесты в США не заставили Байдена пересмотреть подходы к ситуации в секторе Газа

Президент США Джо Байден заявил, что студенческие пропалестинские протесты в стране не побудили его пересмотреть свой подход к палестино-израильскому конфликту. Его слова приводит Associated Press.

Байден указал, что уважает право американцев на протест и считает «инакомыслие важным элементом демократии», но это не должно «приводит к беспорядкам». При этом он отметил, что не считает необходимым привлечение Национальной гвардии США для наведения порядка.

«Байден также заявил, что протесты не побудили его пересмотреть свой подход к войне», — говорится в тексте.

Напомним, что на данный момент в нескольких американских вузах проходят массовые акции в поддержку Палестины и против политики США на Ближнем Востоке. Участники митингов требуют прекратить финансовую помощь и поставки вооружений Израилю. Периодически между ними и полицией, а также произраильскими активистами происходят стычки. В настоящее время известно о более 1,5 тысяч задержанных.