СМИ: Китай пересек «красную линию» Байдена по отношению к Украине

Председатель КНР Си Цзиньпин пересек красную линию, очерченную президентом США Джо Байденом после начала военной операции России на Украине, пишет The Wall Street Journal. Как отмечает издание, два года назад американский лидер предупредил китайского коллегу не оказывать материальную поддержку Москве, но, несмотря на это, Пекин стал «поставщиком №1» военно-промышленной базы РФ.

Госсекретарь Энтони Блинкен признал, что Си Цзиньпин проигнорировал это предупреждение. Китай, по словам Блинкена, был «поставщиком № 1» для российской военно-промышленной базы, а «материальный эффект» заключался в фундаментальном изменении хода войны. Что бы Байден ни решил сделать дальше, это будет иметь решающее значение для глобальной безопасности и стабильности, — говорится в публикации.

Как пишет WSJ, Байден может отреагировать на действия Пекина санкциями, или же «сигнализировать о крахе решимости Америки» с помощью символических мер. По оценкам издания, «вялая» реакция со стороны Белого дома может сподвигнуть Си Цзиньпина углублять сотрудничество с Россией, Ираном, КНДР и Венесуэлой.