В Киеве призвали к «наступательной украинизации» страны

Украинские власти должны начать «наступательную украинизацию» страны, заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь. Деловая газета «Взгляд»

По словам языкового омбудсмена, которые приводит его офис в социальных сетях, под наступательной следует понимать ту украинизацию, которая будет предусматривать «дополнительные возможности и контроль для обеспечения функционирования украинского языка». RT на русском

Кроме того, Креминь призвал власти «покончить» с тем, что на улицах украинских городов — от Одессы до Харькова — повсеместно звучит русский язык. Он указал на то, что сотрудники офиса языкового омбудсмена не могут лично обойти каждую улицу и каждый переулок, поэтому органы местного самоуправления должны самостоятельно выйти и увидеть повсеместное засилье русского языка. Газета.Ru

На Украине с 2014 года проводится курс на открытое вытеснение русского языка, действует закон о государственном языке, обязывающий пользоваться украинским во всех сферах общественной жизни. Власти на местах вводят полный запрет на русскоязычные произведения искусства, книги, фильмы, спектакли, песни, запрещают изучение русского языка в школах и вузах, а также требуют, чтобы школьники во время перемен общались только на украинском. Согласно статистике, которую приводил Креминь, русский язык как отдельный предмет изучают лишь в трех школах Украины. ТАСС