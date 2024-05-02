Американцы перепутали Грузию и Джорджию

Некоторые пользователи социальных сетей из США перепутали страну Грузию и американский штат Джорджию. Об этом сообщает «Радио Sputnik».

На ошибочные сообщения обратили внимание после того, как спортсмен из США Джейк Шилдс опубликовал в своих соцсетях видео столкновений между протестующими и силовиками в Тбилиси. Свою публикацию он снабдил подписью «Спецназ полиции атаковал мирных протестующих в Грузии с помощью водометов». При этом «Грузия» и «Джорджия» одинаково пишутся на английском — Georgia.

Судя по комментариям под постом Шилдса, некоторые пользователи решили, что протесты происходят в США, а силовики с помощью водометов разгоняют пропалестинские митинги. Это вызвало волну негодования у некоторых комментаторов — они призывают Белый дом вспомнить о ценности свободы слова и принципах демократии.

Напомним, что в середине апреля в Грузии вспыхнули протесты, когда парламент страны взял на рассмотрение законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Законопроект называют аналогом российского закона об иноагентах — часть граждан страны выступили решительно против инициативы и называет законопроект «русским законом». Позже между митингующими и силовиками начались столкновения, во время которых полиция стала применять водометы и слезоточивый газ.