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МИД Киргизии призвал соотечественников временно воздержаться от поездок в РФ

МИД Киргизии рекомендовал гражданам республики временно воздержаться от поездок в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление ведомства.

Гражданам Киргизии посоветовали воздержаться от поездок в РФ
© РИА Новости

В МИД Киргизии указали, что рекомендуют воздержаться от посещения территории России до приостановки действия ранее введенных дополнительных мер безопасности и ужесточения контроля на госгранице.

«При необходимости выезда необходимо заблаговременно проверить наличие ограничений на въезд в Российскую Федерацию», — отметили в ведомстве.

Ранее с призывом временно отказаться от поездок в РФ выступил МИД Таджикистана.

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