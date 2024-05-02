Гражданам Киргизии посоветовали воздержаться от поездок в РФ

МИД Киргизии рекомендовал гражданам республики временно воздержаться от поездок в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление ведомства.

В МИД Киргизии указали, что рекомендуют воздержаться от посещения территории России до приостановки действия ранее введенных дополнительных мер безопасности и ужесточения контроля на госгранице.

«При необходимости выезда необходимо заблаговременно проверить наличие ограничений на въезд в Российскую Федерацию», — отметили в ведомстве.

Ранее с призывом временно отказаться от поездок в РФ выступил МИД Таджикистана.