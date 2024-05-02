Как волнения в Грузии отразятся на России

Россия должна быть готова оперативно отреагировать, если беспорядки в Грузии начнут развиваться, как во времена «Революции роз» (смена власти в Грузии в ноябре 2003 года). Об этом в беседе с URA.RU рассказал руководитель Центра этнических и международных исследований, политолог Антон Бредихин.

Закон об иноагентах был принят парламентом Грузии 1 мая 2024 года. В Тбилиси развернулся масштабный митинг против него. Перед зданием парламента на проспекте Руставели начались протесты, во время которых полиция открыла стрельбу резиновыми пулями. Официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что страна тем самым рискует перспективами вступления в Евросоюз и НАТО.

«Для России это может быть серьезным вызовом. Потому что именно сейчас мы с Грузией более-менее выровняли отношения. У нас они условно стали удовлетворительными и вышли из поля отрицательных. Именно за период СВО мы видим не только релокацию наших бывших сограждан на территории Грузии, но и улучшение экономической деятельности в данной стране. Мы видим то, что формируются какие-то общие видения дальнейшей архитектуры региона. Соответственно, такая ситуация во многом не нравится американским кураторам в Грузии. Они стремятся вести очередной дисбаланс. Поэтому России в случае чего нужно быть готовым к принятию каких-то мер. Технология противодействия беспорядкам Россией уже была отточена во времена Майдана (массовая многомесячная акция протеста в центре Киева и других городах Украины, начавшаяся 21 ноября 2013 года, — прим. URA.RU). Мы знаем, как можно грамотно и четко противостоять любым волнениям», — отметил Антон Бредихин.

По словам политолога, закон об иностранных агентах — это не единственная преграда, из-за которой вступление Грузии в ЕС может сорваться.

«Сомневаюсь, что они не вступят в ЕС только из-за закона об иноагентах. Тут встает вопрос разворота Грузии в сторону России и есть ли у них желание выделяться из общего политического пространства региона. Если она будет в конфронтации с Россией, то, конечно, в дальнейшем к развитию страны это не приведет. Напротив, для Грузии есть смысл искать точки соприкосновения с РФ», — полагает Бредихин.

Волнения в Грузии имеют предпосылки переломных революций, которые уже происходили ранее в истории страны, отметил эксперт.