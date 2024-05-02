После интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону многие американские политики поддержали заявления российского лидера. Так, например, экс-кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил о фактах наличия нацистов на Украине, а член палаты представителей Тейлор Грин признала, что Украина преследует христиан. Об этом пишет издание The Hill.

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«Вивек Рамасвами повторил тезис Путина о нацистах на Украине во время президентских дебатов. Тейлор Грин также заявила, что Украина преследует христиан», — говорится в материале.

Там добавили, что американские политики правого толка неоднократно поддерживали позиции Владимира Путина.

Однако этот феномен не привязан только к правым политикам. Представители левых также согласны с российским президентом, утверждая, что американская помощь Украине в основном направлена не на помощь стране, а на поддержку неонацистов, заключили в материале.

Еще в 2022 году стало известно, что некоторые американские граждане, как левые, так и правые, защищают позицию Владимира Путина по Украине и призывают власти США не вмешиваться в украинский конфликт. Такер Карлсон критиковал отправку вооружений Киеву.