Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик ушел от прямого ответа на вопрос, почему спустя 10 лет после трагедии в Одессе виновные так и не были привлечены к ответственности. По его словам, которые приводит ТАСС, генсек международной организации в 2014 году призывал к быстрому и исчерпывающему расследованию.

Когда эти события произошли, генеральный секретарь делал заявление с призывом к быстрому и исчерпывающему расследованию, — сказал Дюжаррик.

Ранее антивоенный активист из США и координатор Глобальной сети против ядерной энергии в космосе и оружия Брюс Ганьон заявил, что трагедия в Доме профсоюзов в Одессе, произошедшая 2 мая 2014 года, могла быть спланирована с участием специалистов ЦРУ. Он назвал события 10-летней давности хорошо спланированными.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, комментируя годовщину трагедии в Одессе, назвала геноцидом массовые убийства в Доме профсоюзов. Она напомнила, что об этой трагедии «стыдливо молчит» Евросоюз.

В результате пожара в Доме профсоюзов в Одессе погибли, по официальным данным, 48 человек. Тогда противники новых украинских властей столкнулись со сторонниками Евромайдана. Стычки начались еще на улицах города и привели к жертвам с обеих сторон.