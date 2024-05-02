Современная Европа сталкивается с тройной экзистенциальной угрозой, для противостояния которой ей нужна новая парадигма развития. Об этом в интервью британскому журналу The Economist заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Тройная экзистенциальная угроза для нашей Европы выглядит следующим образом: военные риски и угрозы безопасности, экономическая угроза нашему процветанию, экзистенциальные риск внутренней несогласованности и подрыва функционирования наших демократических систем, - заявил глава государства. - Вот три угрозы, которые за последние годы стали больше, причем, без сомнения, гораздо больше. Более того, после пандемии мы недооценили эти точки напряженности, хотя Европа и начала на них реагировать, он делала это робко, а порой слишком поздно и слишком слабо".

Макрон считает, что Парижу и Лондону следует задуматься о необходимости ядерного оружия

По его словам, ответ на три вызова требует построения новой "геополитической, экономической и общественной парадигмы в Европе". В первую очередь, как считает президент, Европа должна позаботиться об обеспечении собственной безопасности. Помимо этого, ей необходимо обеспечить свою стратегическую автономию "в сфере энергетики, поставок сырья и редких ресурсов, а также ключевых навыков и технологий". Среди прочего это касается активного участия ее компаний в развитии таких передовых технологий, как искусственный интеллект и квантовые вычисления, где преимущество могут надолго получить США и Китай. Наконец, Европе необходимо задуматься над уязвимыми местами либерально-демократического строя и о том, как можно противостоять методам манипуляции общественным мнением в эпоху социальных сетей и смартфонов.

Отвечая на вопрос о том, грозит ли Европе медленная или внезапная смерть, Макрон заявил, что "все может развалиться очень быстро" из-за роста недовольства текущим положением вещей и растущей популярности радикальных движений и идеологий.