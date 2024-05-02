Президент Польши Анджей Дуда внес в Сейм (нижнюю палату польского парламента) проект закона о порядке действий органов государственной власти в случае угрозы извне, в том числе со стороны России. Об этом сообщило Бюро национальной безопасности (спецслужба) республики. ТАСС

В сообщении указывается, что проект предусматривает внедрение изменений в военной и невоенной областях, которые укрепят потенциал противостояния гибридным угрозам и прямой вооруженной агрессии. «Эти решения являются ответом на изменения в сфере безопасности, включая новые формы угроз со стороны Российской Федерации, направленных против Польши и других стран Европейского союза и НАТО», — отмечается в публикации. RT на русском

Ранее Дуда заявлял, что не считает реальной угрозу якобы нападения России на страну в ближайшие годы. Lenta.ru