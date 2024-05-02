Макрон и Шольц тайно обсудят политику в отношении КНР

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц проведут неформальный ужин, на котором обсудят оборонную политику Евросоюза и курс в отношении Китая перед визитом Си Цзиньпина в Париж, пишет Politico со ссылкой на источники. ТАСС

Как отмечается в тексте, встреча двух лидеров пройдет за несколько дней до визита Си Цзиньпина в Европу. По данным источников, встреча пройдет как полуофициальное мероприятие, без участия советников Шольца и Макрона. Канцлер ФРГ и его жена Бритта Эрнст находятся в коротком отпуске в Париже и встретятся с французским коллегой и его женой Бриджит во французском ресторане, следует из материала. Газета.Ru

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Макрон попытается во время визита Си Цзиньпина в Париж улучшить личные связи с ним и попросит его повлиять на главу России Владимира Путина. RT на русском