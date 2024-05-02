Эрдоган назвал позором покровительство ультраправых движений в Европе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал позором покровительство в ряде стран Европы ультраправых движений. Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал во время выступления перед участниками семинара Союза международных демократов (UID) по наращиванию потенциала и обучению в Анкаре.

По словам турецкого лидера, эта «катастрофа» уже стала «скандальным фактом» для западных демократий. Чувствительность, проявляемая к антисемитизму, не распространяется на нападки на почве исламофобии и расизма, подчеркнул Эрдоган.

«Неслучайно, что в последнее время участились кампании, направленные против меня лично и нашей страны. У этих кампаний лишь одна цель — заставить замолчать меня и Турцию», — заключил Эрдоган.

Ранее политик назвал Европу открытой тюрьмой для мусульман. Он осудил рост негативного отношения к мусульманам и проведение дискриминационной политики в Евросоюзе, в частности, во Франции. Эрдоган считает, что исламофобия не менее опасна, чем коронавирус, и так же быстро распространяется в Европе.