Китай назвал самую большую угрозу космической безопасности

Внешнеполитическое ведомство КНР призвало США прекратить наращивать вооружения в космосе и не распространять ложные заявления о китайском и российском противоспутниковом оружии. Об этом со ссылкой на заявление МИД Китая пишет РИА Новости.

Ранее Пентагон обвинил Москву и Пекин в разработке противокосмических вооружений как наземного, так и орбитального базирования.

Однако, по мнению МИД Китая, наибольшую опасность представляют как раз США, которые являются «движущей силой милитаризации космоса».

«Они - самая большая угроза космической безопасности», - отмечается в заявлении китайских дипломатов.

Во внешнеполитическом ведомстве КНР также обратили внимание на то, что Вашингтон намерено клевещет на Пекин и призвали «прекратить распространение лживых заявлений, наращивание вооружений и подготовку к войне в космическом пространстве».

Пекин поддерживает идею мирного использования космического пространства и заключения документа о контроле над вооружением в космосе, заявили в МИД.

Ранее Россия наложила вето в Совбезе ООН на проект резолюции США и Японии о неразмещении ядерного оружия в космосе. РФ и Китай предложили внести в текст документа поправку, которая предлагала «принять срочные меры по предотвращению размещения оружия» в космосе, в направлении Земли и наоборот. Однако ее не приняли. До этого США и Япония также отклонили поправку Москвы и Пекина с призывом не размещать в космосе вообще никакие вооружения.