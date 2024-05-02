Макрон считает, что Парижу и Лондону следует задуматься о необходимости ядерного оружия

Великобритании и Франции следует задуматься о том, необходимо ли им тактическое ядерное оружие (ЯО) на случай дальнейшей эскалации напряженности в Европе. Об этом в интервью британскому журналу The Economist заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Вы правы в том, что задаете свой вопрос [о том, нужно ли тактическое ЯО Парижу и Лондону], а я прав в том, что не даю на него прямого ответа. Во-первых, потому что в этом вопросе молчание - золото. Во-вторых, потому, что мы не вдаемся в гипотетические политические рассуждения, и я не хочу подвергать сомнению американские гарантии. Однако очевидно, что это вопрос, который мы должны себе задать", - сказал Макрон.

При этом он также подчеркнул, что нераспространение ядерного оружие соответствует интересам всей Европы и мира. По словам президента, Франция "всегда выступала против использования тактического ЯО", так как ее ядерная доктрина предполагает не ограниченный ядерный конфликт, а причинение неприемлемого ущерба потенциальному противнику стратегическим ЯО.