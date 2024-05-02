От Макрона потребовали отказаться от идеи отправить войска на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон должен прекратить делать «безответственные заявления» о возможной отправке войск на Украину и сосредоточиться на мирном урегулировании. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, пишет ТАСС.

Ранее Эммануэль Макрон выступил с инициативой по отправке войск стран НАТО на Украину. Он также подчеркнул, что ради «безопасности и стабильности» в Европе, намерен сделать все возможное, чтобы «Россия не смогла выиграть эту войну». Несмотря на то, что лидеры стран НАТО, в том числе США и Германии, заявили о том, что не будут отправлять своих военных для помощи Украине, Макрон еще раз повторил, что «ничего не исключает» в интервью изданию The Economist.

Французский лидер назвал условием отправки войск прорыв российскими войсками «линии фронта» и просьбу со стороны Киева.

В свою очередь Флориан Филиппо потребовал от президента Франции перестать делать «абсолютно безответственные заявления».

«Ни солдат, ни оружия, ни одного евро Украине! Хватит! Нужен мир!» - заявил он в соцсетях.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо также отмечал, что на фоне украинского кризиса Эммануэль Макрон все чаще заявляет о переходе к «экономике войны», подчеркивая необходимость производить больше вооружений на территории страны. При этом, по его мнению, власти Франции идут не к военной экономике, а к полноценному «обществу войны», держа людей в страхе перед «внешней угрозой».