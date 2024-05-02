Некоторые руководители стран-членов Европейского союза (ЕС) извлекают выгоду из конфликта на Украине. Об этом на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Lenta.ru

В своей публикации в соцсети Виктор Орбан написал, что кто-то всегда преуспевает и даже богатеет во время конфликта. Он считает, что именно по этой причине Брюссель поддерживает продолжение украинского конфликта. Венгерский премьер-министр добавил, что большинство европейцев страдают от происходящего. Российская газета

Ранее Орбан заявил, что украинский конфликт может быть урегулирован к концу 2025 года, если на выборах в Европейский парламент победят кандидаты, стремящиеся к установлению мира. Газета.Ru