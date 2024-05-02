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Власти Грузии отказались от приглашения посетить США

Власти Грузии отказались от недавнего приглашения посетить Соединенные Штаты для обсуждения вопросов партнерства. Об этом заявил американский посол, передает ТАСС.

Власти Грузии отказались от приглашения посетить США
© Газета.Ru

2 мая посольство Соединенных Штатов в Грузии выразило поддержку участникам протеста в Тбилиси против закона об иноагентах.

До этого официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Грузия рискует своими перспективами членства в Европейском союзе и НАТО из-за антизападной риторики и законопроекта об иноагентах. Представитель Госдепа выразил мнение, что законопроект, вызвавший массовые протесты в Грузии, «вдохновлен» Москвой.

Депутат правящей партии «Грузинская мечта» Рати Ионатамишвили в ответ на слова Миллера заявил, что Тбилиси действует исходя из интересов нацбезопасности.

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