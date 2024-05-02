Активистка обвинила Google в попытках скрыть площадь Мучеников Одессы

Активистка одесского антимайдана Ольга Игнатьева обвинила Google и Wikipedia в попытках скрыть информацию о трагедии в Доме профсоюзов в Одессе. Об этом сообщает РИА Новости.

Трагедия в Доме профсоюзов — события 2 мая 2014 года, когда сторонники евромайдана устроили пожар в Доме профсоюзов, где находились противники смены власти на Украине. Жертвами пожара стали 42 человека.

Игнатьева была в числе активистов, которые смогли выбраться из Дома профсоюзов. В 2015 году она получила убежище в Италии из-за преследований по политическим соображениям на Украине.

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Она рассказала, что итальянские власти признают трагедию, но местные пресса и телевидение события в Одессе не обсуждают. Активистка рассказала, что в итальянском разделе Wikipedia поменяли название статьи о трагедии в Доме профсоюзов: ранее она называла события в Одессе Strage (бойня), а теперь — Incendio (пожар).

В конце 2014 года мэрия итальянского города Чериано-Лагетто назвала одну из городских площадей площадью Мучеников Одессы. В 2015 году там был установлен монумент.

Игнатьева рассказала, что Google не дает найти в картах адрес площади или памятника, когда активисты хотят сообщить о месте проведения мероприятия.