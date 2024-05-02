Эстония обвинила Россию в глушении GPS-сигнала над Балтикой

Власти Эстонии считают, что Россия подавляет GPS-сигналы в районе Балтийского моря. Об этом сообщает Bild со ссылкой на главу МИД республики Маргуса Цахкна.

По словам министра, проблема касается целого ряда стран, в числе которых Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, Норвегия, Швеция и Польша.

Цахкн отметил, что атака на GPS — часть гибридной акции. Она «нарушает жизнь и нарушает всевозможные международные соглашения», подчеркнул министр.

В Польше обвинили ВС РФ в подавлении сигналов GPS на территории страны

По словам главы МИД Эстонии, Россия является участником конвенции о недопущении вмешательства в работу системы GPS. Однако, по его словам, есть много доказательств того, что помехи исходят из региона Санкт-Петербурга, Пскова и Калининграда.

Ранее издание Financial Times сообщило, что министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы обвинили Россию в подавлении GPS-сигналов в районе Балтийского моря. По их словам, такие помехи могут привести к авиакатастрофе, писала газета.