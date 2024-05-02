На Украине депутата Рады заподозрили в мошенничестве

Депутат Верховной рады попал под подозрение в незаконном обогащении почти на $280 тыс. Об этом сообщили в национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ).

«Действующий депутат подозревается в незаконном обогащении на 11 миллионов гривен», — уточнили в ведомстве.

В НАБУ отметили, что 2020-2021 годах парламентарий приобрел в собственность активы общей стоимостью $631,4 тыс., хотя официальный доход и сбережения его и жены за этот период составляли не более $353,6 тыс.

В сообщении подчеркнули, что депутат приобрел три земельных участка в Киевской области, пять квартир в Киеве, два нежилых помещения и автомобили Tesla и Mersedes-Benz. При этом фигурант оформил большую часть имущества на своих близких родственников.

НАБУ не раскрыло имя подозреваемого. По данным украинского издания «Страна», речь идет о депутате от партии «Слуга народа» Андрее Клочко.

До этого министр аграрной политики Украины Николай Сольский подал в отставку на фоне уголовного дела.