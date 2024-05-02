В США обвинили Байдена в антисемитизме

Эксперты еврейских организацией обвинили президента США Джо Байдена в росте антисемитизма в стране после начала конфликта между палестинским движением ХАМАС и Израилем. Об этом сообщает Fox News.

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«За последние шесть месяцев ситуация с антисемитизмом стала хуже. В кампусах колледжей проходят жестокие протесты, и их число продолжает расти. Президент Байден имеет право вызвать Национальную гвардию для их подавления, но он этого не сделал», — передает телеканал слова Арчи Готтесмана, соучредителя организации JewBelong.

В дополнение авторы материала приводят комментарии Хуссейна Абдул-Хусейна, научного сотрудника Фонда защиты демократии.По его мнению, протесты в университетах и колледжах США стали кульминацией неправильной политики Белого дома.

Ранее сообщалось об эскалации ситуации в ряде университетов США, где проходят митинги в поддержку Палестины. Протесты затронули такие учебные заведения, как Гарвард, Колумбийский университет, университет Висконсин-Мэдисон, выпускники которых составляют современную политическую элиту США.