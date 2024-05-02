В Грузии ответили на критику США по поводу закона об иноагентах

Депутат правящей партии «Грузинская мечта» Рати Ионатамишвили в ответ на слова представителя Госдепа США Мэтью Миллера о том, что закон об иноагентах ставит страну на опасную траекторию заявил, что Тбилиси действует исходя из интересов нацбезопасности. Газета.Ru

«Очевидно, что мы внимательно знакомимся с заявлениями наших дружественных стран, но действуем так, как того требует, прежде всего, наше общество и национальная безопасность. Я не слышал аргументов ни от внутренних, ни от внешних политиков», — сказал он. Lenta.ru

Ранее Миллер заявил, что законопроект «О прозрачности иностранного влияния» грозит желанию Грузии вступить в Евросоюз и НАТО. ТАСС