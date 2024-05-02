В ДР Конго произошла вспышка нового опаснейшего штамма оспы обезьян

В шахтерском городке Камитуга на востоке Демократической Республики Конго (ДР Конго) произошла вспышка нового опасного штамма оспы обезьян. Об этом сообщает ABC News.

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В стране выявили более 240 зараженных этим вирусом. В Камитуге было зарегистрировано как минимум три случая с летальным исходом. Местные медики полагают, что именно этот населенный пункт стал очагом распространения опаснейшего заболевания, которое передается через тесный физический контакт с больным человеком.

Работники сферы здравоохранения страны обеспокоены тем, что больные редко обращаются за помощью к врачам, а новые мутации вируса могут иметь серьезные последствия. «Риск состоит в том, что, если сами пациенты не заявят о себе, у нас будет молчаливая передача болезни, и никто об этом не узнает», — рассказал Плацид Мбала-Кингебени, глава лаборатории Национального института биомедицинских исследований, изучающей генетику заболеваний.

Местные власти сотрудничают с другими странами в борьбе с оспой обезьян. Они ведут переговоры со странами-донорами, такими как Япония, о финансовой помощи для обеспечения вакцинации населения.

В 2022 году Россия передала Республике Конго гуманитарный груз с тест-системами для выявления оспы обезьян. Также планировалось создать совместную лабораторию по отслеживанию опасных инфекций.