Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправку наземных войск на Украину, если Вооруженные силы России «прорвут линию фронта» и Киев попросит о помощи. Такое заявление он сделал в интервью изданию The Economist.

По словам Макрона, он «ничего не исключает».

«У меня есть четкая стратегическая цель: Россия не может победить на Украине. Если Россия победит на Украине, в Европе не будет безопасности. (…). Если бы русские прорвались через линию фронта, если бы поступила просьба от Украины – чего сегодня нет – нам по праву пришлось бы задать себе этот вопрос», – заметил глава Франции.

Он также напомнил, что в 2022 году на саммите НАТО страны альянса «исключили поставку танков, ракет глубокого удара, самолетов» на Украину, однако сейчас ситуация изменилась и Киев получает эти вооружения.

«Поэтому было бы неправильно исключать и остальное», – констатировал Макрон.

Страны Запада после начала российской спецоперации начали поставлять Киеву вооружение и военную технику. А в ходе саммита в Париже, посвященного украинскому кризису, президент Франции Эммануэль Макрон выступил с инициативой по отправке войск стран НАТО на Украину. Он также подчеркнул, что ради «безопасности и стабильности» в Европе, намерен сделать все возможное, чтобы «Россия не смогла выиграть эту войну».

Франция начала создавать альянс стран для отправки войск на Украину

В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что власти страны не будут отправлять своих военных для помощи Украине в боевых действиях. С аналогичными заявлениями выступили также представители других стран НАТО, в том числе и США.