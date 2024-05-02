Дуда хочет провести два саммита для акцентирования важности председательства Польши в ЕС

Президент Польши Анджей Дуда намерен провести в стране два европейских саммита для того, чтобы подчеркнуть политическое значение председательства Польши в Совете Евросоюза, письмо об этом он направил премьер-министру Дональду Туску, сообщил представитель канцелярии президента Войчех Колярский.

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"Президент направил премьеру официальное письмо по вопросу организации двух европейских саммитов для подчеркивания политического значения нашего председательства в ЕС", - цитирует чиновника радиостанция RMF24.

По этой информации, один саммит будет посвящен отношениям между Евросоюзом и США, а второй - вопросам восстановления Украины и ее приему в ЕС.

Колярский выразил сожаление по поводу того, что Дональд Туск в среду не нашел времени для встречи с Анджеем Дудой, о которой тот ранее его попросил. Ранее представители Дональда Туска пояснили, что премьер-министр вынужден был сократить свой рабочий график из-за заболевания воспалением легких.

Председательство Польши в Совете Евросоюза начнется 1 января 2025 года. В настоящее время председателем Совета ЕС является Бельгия.