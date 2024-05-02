В Новой Зеландии назвали причины вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО означает их отказ от нейтралитета и признание необходимости коллективно противостоять угрозам. Об этом заявил глава МИД Новой Зеландии Уинстон Питерс, речь которого опубликована на сайте правительства страны.

После начала Россией спецоперации на Украине Швеция и Финляндия приняли решение вступить в Североатлантический альянс. Финляндия официально вошла в него в апреле 2023 года. Швеция вступила в НАТО в марте 2024 года, чем нарушила 200-летнюю традицию неприсоединения к каким-либо военным объединениям.

По мнению Уинстона Питерса, такое решение прежде нейтральные страны приняли именно из-за России.

«Это также проявление того, что два ранее нейтральные государства признали, что теперь необходима коллективная безопасность для противостояния текущей угрозе», — заявил дипломат.

Он также подчеркнул, что государства-члены НАТО «серьезно увеличили расходы на оборону».

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что группировка войск НАТО у российских границ выросла до 33 тысяч человек, около 300 танков и более 800 боевых бронированных машин. По его словам, военно-политическую напряженность также повышает вступление Швеции в альянс.