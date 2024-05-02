На Украине рассказали о «смертном приговоре» журналисту через вручение повестки

Украинская журналистка Ольга Руденко назвала «смертным приговором» попытки вручить повестку ее коллеге Евгению Шульгату, автору расследования об элитной собственности сотрудника СБУ. Об этом сообщает РИА Новости.

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Шульгат ранее опубликовал расследование об имуществе главы департамента СБУ по кибербезопасности Ильи Витюка. В декларации чиновника указано, что его жена купила квартиру в Печерском районе Киева площадью в 195 квадратных метров за 12,8 миллиона гривен (чуть меньше 30 миллионов рублей). Эта сумма оказалась гораздо меньше рыночной стоимости жилья, составляющей 20 миллионов гривен (около 46,6 миллиона рублей). В расследовании отмечалось, что официального заработка Витюка на эту квартиру не хватило бы.

По данным украинских СМИ, после выхода расследования Витюк попросил представителей военкомата вручить журналисту повестку для мобилизации.

Руденко заявила, что в руководстве Украины есть «злоумышленники», которые пытаются запугать журналистов. По ее словам, многие украинские издания начали чувствовать давление осенью, «когда некоторые люди начали думать, что, возможно, будут проведены выборы».

Ситуацию с Шульгатом она назвала «использованием мобилизации в качестве смертного приговора для журналистов».