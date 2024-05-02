Открытие выставки трофейного западного вооружения и военной техники в Парке Победы в Москве оказалось в центре внимания читателей британского издания Daily Mail, заметивших, что часть бронированных машин практически не получила повреждений.

1 мая в Москве на Поклонной горе открылась выставка захваченных российскими военнослужащими в ходе спецоперации образцов трофейного вооружения и техники стран НАТО. Минобороны России отметило, что на выставке показаны, в том числе немецкие танк Leopard и боевая машина пехоты Marder, а также американской БМП Bradley. Кроме того, посетители смогут ознакомиться со стрелковым оружием, боевыми документами и картами.

По данным Daily Mail, всего на выставке представлено около 40 военных машин «всех размеров», среди которых «серьезно поврежденный американский танк "Абрамс"».

В Сети появились кадры с «униженным» танком Leopard в Москве

Комментируя статью издания, интернет пользователи обратили внимание на то, что посетители выставки «выглядят счастливыми и довольными».

«Я думаю, что все эти санкции против России вообще не оказали никакого влияния», — заметил один из комментаторов. «Вот деньги наших налогоплательщиков, в центре Москвы», — констатировал читатель, местом жительства которого указан Техас.

Также комментаторы отметили, что часть техники, представленная на выставке, получила лишь незначительным повреждения. Это говорит о том, что украинцы «боролись не так сильно, как нам постоянно говорят, и, похоже, просто убежали», считают они.

«На подходе и M1, который можно добавить в коллекцию», — заметил комментатор из Канады.

Страны Запада после начала российской спецоперации начали поставлять Киеву вооружение и военную технику, в том числе считавшиеся одними из лучших танки Leopard 1A5. По данным Минобороны России, в период с 24 февраля 2022 года по 19 апреля 2024 года российские солдаты уничтожили на Украине в общей сложности свыше 15 тысяч различных бронированных машин.

В конце апреля 2024 года Конгресс США проголосовал за принятие нового пакета помощи Украине. При этом дебаты о параметрах выделения финансирования шли в течение шести месяцев.