Швейцария назвала дату и место проведения саммита по Украине

Правительство Швейцарии подтвердило, что конференция по Украине пройдет в Бюргенштоке с 15 по 16 июня. Как пишет РИА Новости, об этом говорится в распространенном Федеральным департаментом иностранных дел Швейцарии заявлении.

В сообщении отмечается, что конференция призвана положить мирному разрешению кризиса на Украине.

«Швейцария убеждена, что Россия должна быть вовлечена в этот процесс. Мирный процесс без России немыслим», — добавили в департаменте.

Вместе с тем в ведомстве отметили, что «на данном этапе» Россия еще не была приглашена. В общей сложности участие должны принять свыше 160 делегаций на уровне глав государств и правительств, в том числе члены G7, G20, БРИКС, представители ООН, ОБСЕ, Совета Европы, Ватикана и патриарха Константинопольского.

Ранее пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов заявлял, что Швейцария не направляла МФ приглашение для участия в саммите и страна не будет участвовать в любом случае. По его словам, продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, поскольку речь идет об «очередном варианте продавливания нежизнеспособной формулы мира» без учетов интересов России.