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Seznam zprávy: Украина ощутит отсутствие российского газа

В конце 2024 года российский газ, вероятно, перестанет идти через Украину, что уже отражается на росте цен, пишет чешский портал Seznam zprávy. Аналитик Карел Свобода заявил, что объемы российского газа значительны, но без них Европа не погибнет, в том числе благодаря большим запасам в хранилищах. Венгрия продолжит получать российский газ и без украинского транзита, но по другим маршрутам, в основном через Турцию. Австрия могла бы использовать аналогичный вариант, а Словакия может рассмотреть соглашение с Польшей.

Десять миллиардов кубометров газа, которые Россия перестанет отправлять в Европу в конце года, будут перераспределены между другими странами, в частности, больше газа пойдет в Китай, считают чешские эксперты. По их мнению, в основном отсутствие российского транзита скажется на самих украинцах, которые потеряют доход.

Responsible Statecraft: Россию не ждет судьба СССР

Западные эксперты, прогнозирующие смену власти в России, выдают желаемое за действительное, заявил Питер Ратленд в своей статье для Responsible Statecraft. Исторические аналогии с распадом СССР могут быть привлекательными, но они вводят в заблуждение, поскольку заостряют внимание на поверхностных сходствах, игнорируя при этом структурные различия. Во-первых, Михаил Горбачев находился у власти всего шесть лет и ему так и не удалось установить эффективный контроль ни над внутренним кругом советских лидеров, ни над бюрократией в целом, отметил Ратленд.

Большинство современных аналитиков сходятся во мнении, что институциональные основы власти президента РФ Владимира Путина прочны и, скорее всего, они сохранятся и после его ухода с поста главы государства. Кроме того, Советский Союз был банкротом, имел торговый дефицит и занимал деньги за рубежом. Россия, в свою очередь, завершила 2023 год с положительным сальдо торгового баланса в 50 миллиардов долларов. По мнению Ратленда, и Путин, и глава Китая Си Цзиньпин извлекли уроки из ошибок Горбачева. А Вашингтону не следует строить свою политику в отношении России, исходя из предположения, что «молния ударит дважды в одно и то же место», заключил автор.

В ЕС выступили с обвинениями в адрес Грузии

Власти ЕС «решительно осудили» действия руководства Грузии во время столкновений из-за спорного закона об иностранных агентах, сообщает Bloomberg. Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель напомнил, что Грузия - страна-кандидат в ЕС, поэтому Тбилиси должен обеспечить соблюдение права граждан на мирные собрания.

Боррель подчеркнул, что применение силы для подавления протестов недопустимо. Ранее грузинская полиция применила слезоточивый газ и водометы во время столкновений с протестующими. Более 60 человек были задержаны, несколько полицейских получили ранения. Правящая партия «Грузинская мечта» продолжает отстаивать закон, подчеркивая, что неправительственные организации должны раскрывать свои источники иностранного финансирования.

У Китая появилась «историческая возможность подорвать Запад»

Президент США Джо Байден еще два года назад предупредил Китай о последствиях за «материальную поддержку» российской спецоперации. На прошлой неделе глава Госдепартамента США Энтони Блинкен косвенно признал, что Си Цзиньпин «пересек красную линию» и проигнорировал это предупреждение, пишет The Wall Street Journal. Китай, по словам Блинкена, стал «поставщиком номер один» для российской военно-промышленной базы. Что бы Байден ни решил предпринять дальше, это будет иметь решающее значение для глобальной безопасности и стабильности, подчеркивает WSJ.

Байден либо проведет новую красную линию с помощью санкций, либо продемонстрирует «крах решимости» Америки, применив «символические наказания». Пекин и его стратегические партнеры в Москве, Тегеране, Пхеньяне и Каракасе наверняка воспримут вялый ответ как «зеленый свет» для своей политики. По версии WSJ, Си Цзиньпин видит здесь «историческую возможность подорвать Запад».

Рейтинг городов, где люди «доедают за крысами»

Турецкая газета Sabah составила рейтинг городов, где крыс больше, чем людей. Пятое место в списке занял Сингапур - в городе растут опасения, что популяция местных крыс увеличится до двух миллионов. Четвертая строчка досталась Парижу где при населении в 2,1 миллиона человек живут более шести миллионов крыс.

Тройку лидеров открывает Нью-Йорк - крысы были неизменным атрибутом этого американского города на протяжении веков. Второе место занял Лондон, где обитает примерно 19 миллионов крыс, а каждая самка ежегодно рожает 60 детенышей. Лидером рейтинга Sabah назвала индийский город Дешнок, где крысу считают священным животным. Только в одном храме этого города живут около 20 тысяч крыс.